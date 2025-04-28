Kanada'nın Vancouver şehrinde, binlerce Filipinli Lapu-Lapu Günü'nü kutlarken, bir araç kalabalığın arasına dalarak 9 kişiyi öldürdü. Kanada'nın Vancouver şehrinde, binlerce Filipinli önceki gün Lapu-Lapu Günü'nü kutlarken, büyük bir trajedi yaşandı.

Bir araç kalabalığın arasına daldı ve en az 9 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Özellikle orta Filipinler'de kutlanan festival, 1521 yılında Mactan Savaşı'nda Ferdinand Macellan liderliğindeki İspanyol güçlerini mağlup eden ve ulusal bir kahraman haline gelen Filipinli reis Datu Lapu-Lapu'yu onurlandırıyor.

Vancouver'daki kutlamaların merkezinde, Sunset mahallesinde Filipin yemekleri ve gelenekleri, canlı performanslar ve kültürel gösterilerin yer aldığı çok bloklu bir sokak partisi yer alıyor.

Parti henüz dağılmaya başlarken, bir SUV kalabalığa çarptığında birçok insan hala sokaklardaydı. Polis, olay yerinde 30 yaşında Vancouverlı bir adamı tutukladıklarını söyledi.

Vancouver'daki Filipin konsolosluğu yaptığı açıklamada, “Bu zor zamanda toplumumuzun bayanihan (topluluk ruhu) ruhuyla güçlü ve dirençli kalması için dua ediyoruz” dedi.

