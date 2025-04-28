Türk müziğinin sevilen ismi Zuhal Olcay Cumartesi gecesi Merit Park Hotel - Letafet sahnesinde dinleyicileriyle buluştu.

Sanatçı, geniş repertuarı ve etkileyici sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Sahneye zarif duruşu ve güçlü yorumuyla çıkan Olcay, her şarkısında sevenlerinin duygularına dokundu.

Olcay, “Pervane”, “İyisin”, “Yalnızlar Rıhtımı” ve “Hiçbir Yerde” gibi klasikleşmiş parçalarını seslendirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde “Aşkını Bir Sır Gibi” ve “Ah Ne Güzel” gibi eserler ile salonu büyüleyen sanatçı, sahne hakimiyeti ve samimi tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Zuhal Olcay, konser boyunca sık sık misafirleriyle sohbet ederek salonla samimi bir diyalog kurdu; sanat ve hayat üzerine yaptığı kısa paylaşımlar dinleyenlerinden büyük alkış aldı.

Geceyi “Güller ve Dudaklar” parçası ile noktalayan Olcay, performansı boyunca sevenlerine müziğin iyileştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.

