Olumlu cevap alınamadı

Fileleftheros gazetesi, "Güney Kıbrıs’ın 1974’ten beri bedava su sağladığı KKTC’nin boruyla Türkiye’den gelen suyu Güney Kıbrıs'a satmayı önerdiğini" yazdı.

Gazete haberi “Biz Onlara Bedava Veriyoruz Onlar Bize Su Satmak İstiyor… Erdoğan’ın ‘Barış’ İçin ‘İleri’ GYÖ’leri” başlığıyla manşete çekti.

Güney Kıbrıs’ın 1974’ten beri KKTC’ye içme ve sulama suyu sağladığını ancak KKTC’nin bu su bedelini ödemediğini öne süren gazete, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aracılığıyla Rum yönetimine defalarca su konusunda iş birliği önerdiğini yazdı.

KKTC’ye suyun, tıpkı elektrikte olduğu gibi 1974 öncesinde var olan şebeke aracılığıyla verildiğini iddia eden gazete, su verilen yerleri Mağusa, Pile, Kırıkkale ve Lefkoşa olduğunu yazdı. Gazete, yalnızca 2023’te 2,3 milyon metreküp su sağlandığını kaydetti.

Haberde, iki taraf arasındaki içme ve sulama suyu şebekesinin bakım ve onarımının Rum Su İşleri Dairesi tarafından yapıldığı kaydedildi.

Önerinin neden yapıldığını sorgulayan gazete, KKTC’nin zaman zaman boru hattıyla Türkiye’den gelen suyun verilmesi önerisinde bulunduğunu ancak bu projenin siyasi ve jeopolitik boyutları olduğunu unutmamak gerektiğini yazdı.

Gazete, KKTC ile Türkiye arasında 20 Temmuz 2010’da imzalanan Çerçeve Anlaşmasında, üçüncü ülkelere su satışı yapılması maddesi de bulunduğunu ve üçüncü ülkeler ifadesiyle Güney Kıbrıs’ın kast edildiğini kaydetti. Anlaşmada, boru hattının geçtiği toprağın Türkiye Cumhuriyeti mülkiyetinde olduğu ifadesinin de yer aldığı belirtilerek, ‘asrın projesi’ özgür bölgelere genişletilirse o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin suda Türkiye’ye bağımlı olacağına işaret edildi.

