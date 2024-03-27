‘ABD, İngiltere, Ukrayna’

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırıları hakkında konuştu. Bortnikov, saldırıların arkasında 3 ülkenin olduğunu iddia etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, iddiaların "saçmalık" olduğunu belirtti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, “Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullandı.

Moskova’daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların “kahraman” gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, “Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu.” dedi.

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Ortadoğu’da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya’ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Moskova’daki terör saldırısına karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.

İngiltere terör saldırısıyla ilgili iddiaları reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti.

Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DAEŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

