Süreç bugün başladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede faaliyet gösteren 39 eğitim kurumuyla ilgili düzenleme yapılacağını belirtti.

Muhaceret Tüzüğünün dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındığını belirten Çavuşoğlu, yapılacak tüzük değişikliği ile artık eğitim kurumlarının yurt dışından öğrenci getirerek ikamet izni veremeyeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, bugün itibarıyla eğitim kurumlarıyla ilgili ülkeye öğrenci girişlerinin duracağını açıkladı.

Rogers: 5 bin öğrenci kayıp

Meclisin dünkü toplantısında yükseköğretim konuşuldu.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers “Eğitim Kurumları, Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” konusunda güncel konuşma yaptı.

Rogers, eğitim kurumları konusunda yaşanan sıkıntılara değinerek, ülkede birçok konuda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanı ve YÖDAK’ın da üzerine düşen görevleri yapmadığını söyledi.

Üniversitelerin YÖDAK, eğitim kurumlarının ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izinlendirilip değerlendirildiğini ifade eden Rogers, bu eğitim kurumlarına gelen öğrenci rakamlarının gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını sorarak, bu eğitim kurumlarına gelen öğrencilerin muhaceret izinlerinin sorgulanmadığını kaydetti.

Rogers, ülkedeki 39 eğitim kurumunda aktif öğrenci gibi görülen ancak ulaşılamayan 5 bin öğrenci olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: Tüzük değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers’ın ülkedeki “39 eğitim kurumunda aktif öğrenci gibi görülen ancak ulaşılamayan 5 bin öğrenci” hakkındaki sorusuna da cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, yaptıkları çalışmaların ardından İkamet Tüzüğü’ne yapılacak değişiklikleri paylaştı.

Çavuşoğlu, yapılacak tüzük değişikliğiyle, artık eğitim kurumlarının yurt dışından öğrenci getirerek ikamet izni veremeyeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, bugün itibarıyla eğitim kurumlarıyla ilgili ülkeye öğrenci girişlerinin duracağını açıkladı.

Bu kurumların neden hemen kapatılmadığı yönündeki soruya da cevap veren Çavuşoğlu, bu noktada sorumlu davranmak istediklerine kaydederek, kapatmaların bu süreçten sonra kurumların birer birer incelenerek yapılacağını belirtti, “Sırayla gereği yapılacaktır.” dedi.

Bunun yasal bir süreç de olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 39 kuruma ilişkin her bir dosyanın dikkatli ve kanıtlı bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, kayıt dışı öğrencilerin de yapılan denetimlerde ortaya çıkarak, sınır dışı edildiğini kaydetti

Oğuz: Denetim yapılmalı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da eğitim kurumlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapılacağını ifade etti. Oğuz, aktif öğrenci sayısının pasif öğrenci sayısından daha az olduğunu, bundan sonra gerçekten eğitim yapmayan eğitim kurularının kapatılacağını ve denetim mekanizmasının ciddiyetle işletileceğini vurguladı. Oğuz, ülkeye başka amaçlarla gelip başka amaçlar için kalındığının tespit edildiğini kaydetti. Temizlerin kirlileri temizlemesi gerektiğini dile getiren Oğuz, yapan ile yapmayanın ayırt edilmesi gerektiğini ve yapanın da cezasını sonuna kadar çekmesi gerektiğini belirtti.

Kişilerin işlediği suçun partilere mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Oğuz, herkesin yaptığının bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Oğuz, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi gerektiğini kaydetti. Ülkeye öğrenci olarak gelenlerin öğrencilik yapması gerektiğini dile getiren Oğuz, kurumların sürekli denetlenmesi gerektiğini söyledi. Yükseköğrenimin önemli olduğunu fakat ülkenin güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getiren Oğuz, ülkeye herkesin sokulmadığını söyledi ve ülkede kanunsuz kalanlar ile ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti. Oğuz, içerdeki kayıt dışı iş gücünün kayıt altına alınması ve yurt dışındaki kaynağın çalışmalar tamamladıktan sonra açılması konusunda çalışma yapıldığını belirtti.

Özuslu: Her tarafımız acıyor, kanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da “kayıt dışı öğrenciler kayıt dışı işçileri solladı” dedi. Öğrenci sayılarındaki oranlara bakıldığında, kayıt dışı öğrencilerin toplam öğrenci sayısının yüzde 32’ye tekabül ettiğini kaydeden Özuslu, “Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp, ya da ortada yok.” dedi. İşçilerle alakalı da 73 bin kusur çalışma amacıyla gelen kişi olduğunu paylaşan Özuslu, bunlardan 61 bininin sigortalı olduğunu, 12 bininin de kaçak/kayıp olarak görüldüğünü kaydetti, oranın yüzde 19 olduğuna dikkat çekti. Özuslu, Nijerya’dan ülkeye çalışmak için gelen bir kişinin ülkede yaşadıklarına dair bir köşe yazısını da milletvekillerine okudu, “Her tarafımız acıyor, kanıyor.” dedi.