Öğrenciler bilgilendirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı Arama ve Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) iş birliğinde Deprem Haftası nedeniyle Turizm Fakültesi ev sahipliğinde uygulamalı deprem farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe turizm, sivil havacılık, mutfak sanatları öğrencilerinin yanı sıra birçok farklı fakülteden öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte ilk olarak DAÜ-KUT Eğitmeni Muhammed Kağan Gür’ün bilgilendirici sunumu yer aldı.

Ekibiyle eğitim veren Gür gerek görsellerle gerekse yaptırdığı uygulamalarla öğrencilerde afet bilincinin oluşturulmasına katkıda bulundu. Sunumda deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde duran Gür, deprem çantasının içerisinde neler olması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çök-kapan-tutun yaklaşımının önemini vurgulayan Gür, deprem anında masa altı, kiriş, asansör, merdiven ve balkon gibi yerlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, masa yanı gibi yerlere çöküp kapanıp tutunulmasının yaşam üçgenlerinin kurtarıcılığından faydalanılabilmesinde önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca Gür, deprem anında ve sonrasında sakin kalınmasının deprem gibi felaketlerde çok önemli olduğunu belirterek, kişileri birçok tehlikeden koruyabileceğini bildirdi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler DAÜ-KUT tarafından tahliye edilerek Turizm Fakültesi acil durum toplanma alanına geçildi.

Etkinlik sonunda Gür ve ekibine Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

