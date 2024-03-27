Gerekli ilgiyi görmüyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı (KTEB) Umut Öksüz, İlaç Eczacılık Dairesi’ne üvey evlat muamelesi yapıldığını söyledi.

Terfilerin, adımların doğru atılmadığımın altını çizen Öksüz, dairenin kuruluş amacının ilaç, ilaç hammaddesi ve kullanım deneyimi olduğunu belirtti

Müdür pozisyonundaki niteliğin eczacılık fakültesi mezunu olması gerektiğini belirten Öksüz, hastane sorumlusunun başhekim, ilaç ve eczacılık dairesinin müdürünün ise eczacı olması gerektiğinin altını çizdi

Öksüz, dairde 6 kişinin çalıştığını, 5’inin kadrosunun ilaç eczacılıkta 1’inin ise temel sağlık hizmetlerinde olduğunu belirtti.

Dairedeki ihaleyi tek bir eczacının yaptığını belirten Öksüz, eleman eksikliğine değindi yıllarca 3’üncü derece münhali açılmadığını ifade etti.

Birinci derece dışındaki eczacı kalfasının boş olduğunu, 2’inci derece müfettiş kadrolarının da boş olduğunu kaydeden Öksüz, imalat yardımcıları kadrolarının da boş olduğuna vurgu yaptı.

Daire müdürü ve iki şube amiri koltuklarının da boş olduğunu belirten Öksüz, ilaç ve eczacılık dairesinin içerisinin yıllarca boş bırakıldığını söyledi.

İdari Sağlık İşleri Komitesi’nde daireyle ilgili eczacı kelimesinin çıkarılmak ve değişiklik talep edildiğini dile getiren Öksüz, yapılacak değişikliğin yeniden çalışılması için ilgili bakanlığa sevk edildiğini duyurdu. Öksüz, tasarımın yarın yeniden görüşüleceğini belirtti.

“Her türlü zorluğa rağmen görevimizin başından ayrılmadık”

Her türlü zorluğa rağmen görev başından ayrılmadıklarını belirten Öksüz, ülke sağlık sistemi ve vatandaşın ilaca erişimi için her masada yer aldıklarını söyledi.

364 eczanenin toplum sağlığına hizmetten vazgeçmediğini ifade eden Öksüz, “Bizlerin de insan olduğunu unutmayın, artık bir yere kadar” dedi.

