Filiz SEYİS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilen okullardan ilki olan Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne teslimi ve açılış töreni gerçekleştirildi.

500 öğrenci kapasiteli Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun eylül ayında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Gönyeli’de inşa edilerek eğitime kazandırılan okulun açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve çok sayıda davetli katıldı.

Teslim ve açılış töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, konuşmalar ile devam etti.

Törende sırasıyla; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Gümüş Anahtar, Amcaoğlu’na verildi

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na okulun gümüş anahtarını teslim etti. Amcaoğlu da, Günsel’e hediye takdim etti.

Ardından açılışı yapılan okul binası gezilerek, incelemelerde bulunuldu.