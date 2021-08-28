PCR bütçeyi hasta etti

Başbakan Ersan Saner dün katıldığı bir televizyon programında dünyada bir çok ülke aşı bulamazken kendilerinin vatandaşa aşı imkanı sunmasının önemine işaret etti. Saner, testlerin ücretsiz yapılmasının mali açıdan mümkün olmadığını, günde 20 bin test yapılmasının maliyetinin ortalama harcamasının yaklaşık 1 milyon TL olduğunu söyledi. PCR testlerinin ücretli olması nedeniyle dün çok sayıda sivil toplum örgütü ve sendika basın açıklaması yaparak kararın geri alınması yönünde çağrı yaptı.

Harcanan rakamın alınan vergilerden karşılandığını belirten Saner, amaçlarının aşılanmayı özendirmek olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, hastaneye yatanların yüzde 70’inin aşısız olduğunu bu nedenle hükümet olarak tedbir almak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Aylık istihdam destek fonundan tüm çalışanlar için ödenen rakamın 32 milyon TL’ye denk geldiğini de anlatan Başbakan Saner “Bu rakamları konuşurken sanki halkın sağlığını düşünmüyoruz gibi bir algılama olmasın, tam aksine aşılanmayı artırıp halkın sağlığını en üst noktaya taşımak için bu önlemleri aldık” dedi.

Kimler ücretten muaf?

Bulaşın olduğu yerlerde Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz PCR taraması yapacağını, Covid-19 hastalarının ve temaslılarının da ücretsiz test yaptıracağını kaydeden Saner, okullarda tarama yapılması gerektiği durumlarda da testlerin ücretsiz olacağını belirtti.

Başbakan Saner, sosyal yardım alan vatandaşların da ücretlerden muaf tutulacağını kaydetti.

Çift aşılı vatandaşlara bazı ayrıcalıklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aşıyı özendirmek adına yapılan çalışmaları da anlatan Başbakan Saner, çift aşılı vatandaşların marketler, restoran gibi işletmelere test yaptırmadan giriş yapabileceğini söyledi.

Mekanları düşük ve riskli gruplar olarak ikiye ayırdıklarını ve çalışanlardan ve müşterilerden test istendiğini anlatan Saner, düşük risk grubundaki yerlerde aşılı kişilerin 21 günde bir, aşısız kişilerden ise 7 günde bir antijen test isteneceğini, yüksek risk gurubundaki yerlerden ise aynı sürelerde PCR testi isteneceğini belirtti.

Bakanlara özel mesaj gönderdi

Kabinede PCR/Antijen testleriyle ilgili kararlarda görüş farklılıkları olup olmadığı yönündeki soru üzerine Başbakan Saner, herkesin görüşünün farklı olabileceğini ancak Bakanlar Kurulu’nda tüm kararların oy birliği ile alındığını söyledi.

Saner, “Bakan arkadaşlara bu konuyu basın önünde tartışmak yerine Bakanlar Kurulu’nda değerlendirmelerini söylüyorum. Bu tür yaklaşımları da asla kabul etmediğimi kendilerine gayet net bir şekilde ifade ettim. Herkesin görüşü farklı olabilir ama Bakanlar Kurulu’nda kararlar oybirliği ile alınır.” dedi.

Karara tepki yağıyor

PCR testlerinin ücretli olması nedeniyle dün çok sayıda sivil toplum örgütü ve sendika basın açıklaması yaparak kararın geri alınması yönünde çağrı yaptı. O çağrılardan bazıları şu şekilde:

Bengihan: Derhal geri alınmalı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, PCR testlerinin ücretli olmasını eleştirerek, kararın geri alınmasını istedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin ülkeyi yönetemediği gerçeği her gün tekrarlayarak, yüzümüze tokat gibi iniyor” iddiasında bulunarak, PCR testleriyle ilgili alınan kararın bunun en son örneği olduğunu belirtti.

Pandemi nedeniyle halkın ekonomi ve sağlık açısından yaşadığı çöküş yanında, hükümetten kaynaklanan yönetememe durumunun ülkeyi hızla kaosa doğru sürüklediğini ileri süren KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.

Manga: Bulaş artacak

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılması kararının geri çekilmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

Manga, “Hükümet bu çelişkili kararları ile bulaşın önünü açmış, pandemi ile mücadelede, teslim bayrağını çekmiş bulunmaktadır. Mali sıkıntı içinde olan sektörler ve çalışanları bu nedenle testlerden kaçınacak, dolayısıyla bulaşın artmasına neden olunacaktır” dedi.

Manga, “Hükümeti, bulaşın yayılımına katkı koyan ücretli test kararından vazgeçmeye, piyasadaki keyfi fahiş zamları önleyecek denetimleri ivedi olarak yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Büyükoğlu: Halk gerekli bedeli ödedi

HAKSEN, asgari ücretin yerinde saydığı, TL’nin her gün değer kaybettiği, pandeminin tüm halkı maddi manevi sarstığı bir ortamda, önce tüp gaza yapılan zammın ve PCR’ların ücretli hale getirilmesinin “hiçbir akla vicdana sığmadığını” belirtti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gerçekleştirilen tüp gaz zammı ve PCR’ların ücretli hale getirilmesine sert tepki gösterdi.

Büyükoğlu, “Bu halk ödeyeceği kadar ödedi, artık ödeme sırası siz hükümet edenlere geliyor, haberiniz olsun” dedi.

Kimler mesaj yayınladı?

PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılmasına ilişkin kararın yeniden gözden geçirilmesi için

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) birer mesaj yayınladı.



Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021, 10:39