Şeffaflık sözü verdi

Anıl IŞIK

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, göreve atanmasının 10’uncu gününde düzenlediği basın toplantısında, Komisyon’un görev, yetki ve sorumlulukları, kurumun işleyişi ve kurumu daha ileriye nasıl taşıyacağı hakkında bilgi verdi.

Ayağının tozu ile basının karşısına çıkan Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından bu hafta sonu öğretmenlik sınavlarının yapılacağını, 44 branşta olmak üzere,100 İlkokul, 42 Özel Ders,10 Özel Eğitim, 92 Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim öğretmeni olmak üzere toplamda 244 öğretmen münhali için bin 334 kişinin sınava gireceğini söyledi.

Köseoğlu, ayrıca bu hafta sonu yapılacak öğretmenlik sınavları öncesinde, KHK tarafından gerçekleştirilen sınavların nasıl yapıldığının ve sınav sorularının nasıl hazırlandığının “en çok merak edilen” konular olduğuna da işaret ederek, bu konuda uygulanan prosedür hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Basın toplantısının ardından, KHK’nın kamu görevlisi alımında kadroların doldurulması için açtığı münhaller için soru kitapçıklarının hazırlandığı “Güvenli Bölge” olarak bilinen oda basın mensuplarınca gezildi.

Köseoğlu, Komisyonun, Anayasal bir Kurum olduğunu, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Başkan ve dört üyeden oluştuğunu belirterek, görevlerini “tamamen tarafsız, adil, şeffaf ve bağımsız olarak yerine getirdiğini” vurguladı. Köseoğlu, komisyonun görevlerinin, ilgili yasalar çerçevesinde, kamu görevlilerinin atanması, terfileri, nakilleri, emekliye sevkleri, disiplin işlemlerini gerçekleştirmek olduğuna da kaydetti.

İlk 10 günde neleri tespit etti?

Köseoğlu, KHK başkanlığına atanmasının ardından görevde bulunduğu ilk 10 günlük sürede Komisyonun çalışmalarında gözlemlediği ve iyileştirilmesi gereken hususlar olduğuna işaret ederek, bunları; “çıkan münhallere başvuruların vatandaşlar tarafından elektronik ortamda online olarak müracaat edebilmelerini sağlayacak bir yapı oluşturmak; Soru Bankasına, soru hazırlayan merkezleri çoğaltmak; özellikle Kamu Görevlisi alımlarındaki soruların ağırlığını adayın sözel ve sayısal muhakeme yeteneğini ölçecek hale getirmek; yurt dışında görev yapan kamu görevlilerinin terfilerini güvenli bir program sayesinde online olarak oldukları yerden gerçekleştirmek; web sitesini güncelleştirip daha iyi hale getirerek, vatandaşların KHK sayfasını daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri bir noktaya getirmek; her zaman şeffaf olup basını bilgilendirerek KHK güvenirliliğini en üst seviyede tutmak” olmak üzere altı başlık altında özetledi.

Köseoğlu, kamu görevlileri ile öğretmenlerin ilk atama ve terfilerinin; Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü kapsamında yapıldığına işaret ederek, kamu görevlisi alımında, ilk atama kadrolarının doldurulması ve terfi kadrolarının doldurulmasında uygulanan prosedürün nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgi de paylaştı.