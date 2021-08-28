Toplam 10 ölüm

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 142'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi yaşamını yitirdi. Güney Kıbrıs’ta son 324 yeni vaka belirlendi, 6 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, dün 4 kişinin Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte toplam 18 bin 207 test yapıldığı, 142'si yerel 161 pozitif vakaya rastlandığı, 4 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dün tedavisi tamamlanan 148 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Dün saptanan pozitif vakalardan biri yurt dışından gelirken 18’inin de karantinadaki temaslılardan çıktığı açıklandı.

Açıklamaya göre yerel vakaların 51’i Lefkoşa, 49’u Girne, 32’si Gazimağusa, 2’si İskele, 5’i Güzelyurt, 3’ü de Lefke bölgesinden.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 392 bin 781, toplam vaka sayısı 15 bin 790, iyileşip taburcu edilenler 13 bin 509’a yükseldi.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 2 bin 225, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 106, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1968 olarak açıklanırken, tetkikleri devam eden vaka sayısı 135. Halen yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 16.

Aşı ve bileklik

Dün ülke genelinde 5 bin 247 aşı yapıldığı da bildirildi.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 481

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 385

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3504

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 40.792

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 487 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 6 kişi de hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları ölen kişilerin 42, 43, 46, 65, 87 ve 89 yaşlarındaki erkek hastalar olduğunu belirtti. Toplam ölü sayısı 496’ya vaka sayısı ise 112 bin 856’ya yükseldi.