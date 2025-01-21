ABD’nin 47’nci başkanı

ABD'de Donald Trump 4 yıllık aranın ardından yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğuna oturdu. Trump eşi Melania Trump törenden önce kilisede dua etti. Ardından Trump çifti Beyaz Saray'a hareket etti. Beyaz Saray'da Joe Biden Donald Trump'ı kapıda karşıladı. Joe Biden ile Beyaz Saray'da çay içen Trump ardından ABD Kongresi Binası'na geçti. Ardından Kongre Binası'nda yapılan yemin töreniyle Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturdu. Trump'ın merakla beklenen konuşması "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek" sözleriyle başladı. ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna oturdu.

ABD'de 5 Kasım seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayarak seçimleri kazanan Trump, bugün Beyaz Saray'a yeniden döndü. Trump'ın eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti. JD Vance yemin ederek resmen ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı oldu.

Trump merakla beklenen konuşmasına, "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek" sözleriyle başladı. "Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" dedi. Donald Trump'ın yemin töreni, Kongre’de sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi yüzünden 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekanda yapıldı.

Trump, "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." ifadeleriyle yemin etti. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, kendisine düzenlenen suikast girişimini hatırlatarak, “ABD’yi yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı” dedi. Konuşmasının başında “ABD’nin altın çağı şu anda başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek” ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump Kongre'deki yemin töreninden sonra yaptığı konuşmasında ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan edeceğini açıkladı. Trump Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump ayrıca, ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetti. Konuşması sık sık partililerin alkışları ile kesilen Trump "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreni sorası yaptığı açıklamada, eski Başkan Joe Biden yönetiminin çok fazla suçluyu affettiğini belirtti. “Tüm savaşları bitireceğiz” ifadesini kullandı.

İhraç edilenleri geri alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı’nı Çin’in yönettiğini belirterek, “Panama Kanalı’nı geri alacağız” dedi. Trump ilk başkanlık döneminde aşı karşıtı oldukları için ordudan ihraç edilenlerin geri alınacağını açıklayarak, "Silahlı kuvvetlerimiz tek görevi olan ABD'nin düşmanlarını yok etmeye odaklanacaklar" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump otomotiv endüstrisi ile ilgili olarak ise, elektrikli araç kanununu iptal edeceğini açıkladı. Enflasyonla mücadele kapsamında ulusal enerji acil durum ilan edeceğini açıklayan Trump, çıkaracağı kararname ile kartellerin yabancı terör örgütü olarak tanınacağını açıkladı. Törenden saatler önce Biden Trump tarafından hedef alınabileceği endişesiyle erkek kardeşleri James ve Frank ile kız kardeşi Valerie ve eşlerini affetti.

Beyaz Saray'ın resmi web sitesi ana sayfada Trump'ın fotosuyla güncellendi. "Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı teslim edene kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak." ifadeleri dikkat çekti.

