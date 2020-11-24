Alman fırkateyni Türk gemisine baskın yaptı

Yunan komutan tarafından sevk ve idare edilen, Avrupa Birliği İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türk bandıralı bir ticari gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurdu, Gıda ve boya taşıyan gemi uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir”dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, “Ülkemizden Libya'ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Hukuka aykırı bir şekilde durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı ROSELINE-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul’dan demir alarak Libya’ya hareket etti. Gemi, önceki gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye’den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.

Almanya: Ankara müdahale etti

Reuters haber ajansı ise Alman ordusundan yetkililerin açıklamalarına yer vererek, Ankara’nın duruma müdahale ettiğini aktardı. Bugün sözcülük aracılığıyla bir açıklama yapan Alman ordusu, “Türkiye, Avrupa Birliği’ne ihtar gönderince gemiyi terk etmek zorunda kaldık. Türk kargo gemisinin Libya’ya silah ve mühimmat taşıdığını düşünüyorduk” açıklamasını yaptı.

Oktay: Şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy, “AB'nin ne meşru Libya Hükümetiyle, ne ülkemizle, ne de NATO'yla istişare etmeden başlattığı İrini Harekâtının tarafsızlığı hâlihazırda tartışmalıdır. Hal böyleyken, ülkemizden Libya'ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez” dedi.

Hukuka aykırı

Gemi Misrata Limanı’na doğru seyrine devam ederken, Türkiye’nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini hareketi unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi. Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz’de ağır deniz şartlarında maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle açık denizlerin serbestisi ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.

Baskın itirafı: Türkiye'den cevap almadan gemiye çıkıldı

İrini Operasyonu Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, "Geminin incelenmesine izin verilmediği bildirildiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı" ifadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 12:06