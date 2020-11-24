Bağlar güçlenecek

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) temsilcileri ile İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (İSİFED) heyeti bir araya geldi.

İŞAD’ın açıklamasına göre; İŞAD’ın daveti üzerine Muammer Ömeroğlu başkanlığında KKTC’ye gelen sanayi ve iş insanları dernek başkanları ve yatırımcı iş insanları heyeti, temaslarda ve incelemelerde de bulundu.

İŞAD açıklamasında, şunlar aktarıldı:

“Ülkemize yatırım yapmak üzere İŞAD yetkilileri ile gerekli istişareleri gerçekleştirdiklerini ve yapılacak iş birlikteliklerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağları güçlendireceğine sonuna kadar inandıklarını, bu bağların daha da güçlenmesi için ellerindeki tüm imkanları karşılıklı olarak sonuna kadar kullanacakları vurgusu, her iki kurum başkanları tarafından hassasiyetle dile getirilmiştir.

Yatırımlar arasında Maraş da var

İŞAD ile İSİFED’e bağlı TOSİAD, ESİDER, SANDER, İOSİD, KSİAD, RUYİAD, BULTÜRK gibi Bulgaristan iş dünyasından değerli dernek başkanları eşliğinde Maraş bölgesi dahil olmak üzere ülkemizin bir çok yatırım bölgesi ve iş birliği modelleri konusunda mutabakata varılmıştır.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü bu sıkıntılı süreçte ülkemize yatırım için gelen İSİFED’e bağlı tüm ekibe canı gönülden teşekkür ederken, kardeşliğin bu zorlu dönemlerde ne kadar önemli olduğuna özellikle vurgu yapmıştır.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ve İŞAD Yönetim Kurulu üyeleri, bu ziyaretin sonucunda çok değerli yatırımların ortaya çıkacağını belirtirken, KKTC gençliğinin daha refah ve ayakları yere basan bir ülkede yaşaması için her koşulda gönüllü mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüler

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu ve beraberindeki iş insanlarını kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada İŞAD ve İSİFED yetkililerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Her zaman söylüyoruz; gönül birliğimiz, kader birliğimiz zaten aynı. Aynı milletin evlatlarıyız” dedi.