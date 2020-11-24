Kuzeyde 2, güneyde 234, Türkiye’de 6 bin 713 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 503, Güney Kıbrıs’ta 5 bin 167 test yapıldı. Kuzeyde 2, güneyde ise 243 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de ise son 24 saatte 161 bin 125 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 503 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. Pilli, KKTC’de toplam vaka sayısının bin 53’e çıktığını kaydetti.

Güneyde vakalar 10 bine yaklaştı

Güneyde ise 5 bin 167 test yapıldı, 234 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 8 bin 957’ye yükseldi.

Türkiye’de 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 161 bin 125 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742'ye ulaştı. Hasta sayısı 453 bin 535, can kaybı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409, aktif hasta sayısı 63 bin 133 oldu