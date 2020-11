Turizmcilerden ‘istikrarlı hükümet’ çağrısı

Ömer KADİROĞLU

Mart ayında başlayan Coronavirüs salgını sonrasında ağır darbe yiyen turizm sektörünün önemli isimleri Diyalog aracılığıyla siyasilere önemli mesajlar gönderdi. Pandeminin yol açtığı sıkıntılar yetmezmiş gibi siyasi istikrarsızlığın büyük zararlara yol açtığını belirten turizmciler, istikrarlı bir hükümet beklentisinde olduklarını söyledi.

Ekonominin lokomotifi olan turizm sektöründeki gerilemenin, diğer sektörleri de olumsuz yönde etkilediği belirtilirken, 2020’nin kaybedildiği, 2021 için de herhangi bir planlamanın yapılmadığı ifade edildi. Hükümet krizinin bir an önce sonlanmasını isteyen turizmciler, kayıpların azaltılması için plan ve program yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Ne dediler?..

Andaç Günay (Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

“Tüm dünyada olduğu gibi bir turizm adası olan ülkemiz de pandemi sürecinden olumsuz yönden etkilendi. Ülke gelirinin büyük kısmını turizmden sağlayan ülkemizde de pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri elbette ki turizm sektörü oldu. Ayrıca ülkede yaşanan son siyasi gelişmeler de sektörü etkiledi. İstikrar her ülke ekonomisi için önemlidir. Ülkelerin ekonomide başarılı olabilmesi için sürdürülebilir bir politika izlenmesi gereklidir. Ülkemizde bu anlamda özellikle pandemi sürecinde talihsiz bir döneme denk gelindi. Siyasette olumsuz gelişmelerin cereyan etmesi ülke içi yönetimin sekteye uğramasına neden oldu. Bu zamanda istikrarlı ve güçlü bir hükümetin kurulması ve konulara hızlı bir şekilde eğilerek bu sıkıntılı sürecin atlatılması yönünde adımlar atması gerekiyor. Özellikle turizm sektörü olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Birçok meslektaşımız işletmelerini kapattı ve kapatmayı düşünenler de var. Radikal kararlara ihtiyacımız vardır. Şu an yaşanan süreçte görünenlerin bir tecrübe olması gerekiyor. Ülkenin ayakta durması için çalışmalar yapılması gerekiyor.”

Ahmet Zeki Genç (Kaplıca Otel)

“Pandemi nedeniyle en fazla turizm sektörü zarar görmüştür. Çok zor şartlarda bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Bir an önce seferlerin başlamasını bekliyoruz. Ayrıca ülkede yaşanan siyasi gelişmeler de sektörde olumsuzluklara neden oluyor. Ümit ederim ki inşallah yaşanan bu sıkıntılar bir an önce toparlanır ve bizler de rahat bir nefes almaya başlarız. Yeni kurulacak hükümetten tüm sektörün ayakta durabilmesi için çare üretmesini bekleyeceğiz. Şu an tesisimizde kış dönemi olduğu için 30 kişi çalışıyor. Bizler pandemi sürecinde kimseyi işten çıkarmadık. Devletin bu zor günlerin geçebilmesi için ya kredi ya da hibe destekleri üzerinden çalışma yapması gerekiyor.”

Orhan Tolun (Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı)

“2020 yılı bizler için bir deprem yılı oldu. Ülkenin sürükleyici sektörü turizm sıfıra indi. Ekonomimizin yüzde 55 girdisini sağlayan sektörün sıfırlanması nedeniyle ülke ekonomisinde yüzde 40 gerileme oldu. Şu anda sektör, turizm ve ülke ekonomisinin kötü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlar yaşanırken bir de ülke yaşanan siyasi gelişmeler de olumsuzluklara neden oluyor. Ülkenin sürekli olarak seçim havası içerisinde olması bizleri zor durumda bırakıyor. Ekonomik kararlar alınamadığı, seçime yönelik bir memur zihniyeti ile işlerin yürütülmeye çalışıldığını görüyoruz. Yeni kurulacak hükümetten istikrarlı ve ülke ekonomisine hayır sağlayacak geniş tabanlı bir hükümetin ülkeye yararlı olacağı kanaatindeyim. 2020 yılı bitti ve 2021 yılının da boş geçeceği belli. İki yıl bizler oturarak geçireceğiz. Bu nedenle bizlerin yaşatılması gerekiyor ki pandemi süreci bittiğinde tekrar yolumuza devam edebilelim.”

Süleyman Kansu (Salamis Bay Conti Otel Genel Müdürü)

“Turizm iç ve dış etkenlerden etkilenen bir sektördür. Bu süreçte yaşanan pandemi nedeniyle de turizm ülkesi olan adamızdaki turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Turizm özellikle uzun vadeli sektör temsilcilerinin güven aşılaması gereken bir alandır. Siyasi ve ekonomi özellikle de ülkenin bulunduğu şartların çok değişim göstermemesi gerekir ki dışarıdaki tur operatörlerine ve dünyaya bir düzenden bahsetmiş olabilelim. Eğer biz tanıtımlarımızı iyi yapıp, dış dünyaya bağlantılarımızı sağlayıp gözlerini ülkemize çevirirsek güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ancak siyasi durumlar turizmi çok kötü etkiliyor. Yeni kurulacak hükümetten bir turizm politikası oluşturmasını bekliyorum. 2021 yılı için Türkiye’nin uyguladığı politikayı uygulayabilirsek ciddi bir turizm gelirimizin olacağı inancındayım. Turizmde kayıp bir yıl geçirdik ve yine bir yıl kaybedemeyiz. İleriye doğru hamle yapmanın zamanının geldiğini düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 12:03