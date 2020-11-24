Büyük ayıp

Hacıahmetoğlu’nun mezarına düzenlenen saldırı polise şikayet edildi

Büyük ayıp

Onur ULAĞ
  Kıbrıs Türk siyasetinin unutulmaz ismi Mustafa Hacıahmetoğlu ile eşinin Dağyolu’ndaki mezar taşlarına yapılan saldırı sevenlerini çok üzdü.
  Mezar taşı üzerindeki fotoğrafların gözlerini oyan saldırganların yakalanması için polise başvuruda bulunan Hacıahmetoğlu’nun yakınları “Bu köye o kadar çok hizmet vermiş, o kadar çok mal bağışlamış birine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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