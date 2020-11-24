‘İstihdam gecikirse  hizmetler aksar’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre; görüşmede, KHK Başkanı Kayral, Cumhurbaşkanı Tatar’a komisyonun faaliyet raporlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güçlü bir kurum olmasının önemine değinerek, KHK’nın tarafsız bir komisyon olarak kamuya sınav ve liyakat esasında memur alımı sağladığını, bunun da kamuya güvenilirlik açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlere fevkalade önemli görevler düşmektedir. Devletin ihtiyacı olduğu noktalara süratli bir şekilde bu istihdamları yapmak çok önemlidir. Eğer bu istihdamlar gecikirse o zaman hizmetler aksar” diye konuştu.

Kültürel bütünleşme önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği gibi derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür zenginliğine önemli katkılar yaptığını belirterek, Karadeniz Kültür Derneği’nin faaliyetlerini uzun yıllardır yakinen takip ettiğini, bu faaliyetlerin kültürel bütünleşme bakımından önemli olduğunu söyledi.

KTMMOB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) heyetini kabul etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTMMOB’nin KKTC’nin geleceğinde önemli sorumlulukları bulunduğunu ve değerli çalışmalar yaptığını kaydederek, KKTC’de değerli mimar ve mühendislerin imza attığı önemli eserlerin varlığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da Cumhurbaşkanı Tatar’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.