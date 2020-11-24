İlk görüşme UBP ile

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmaları için Genel Başkan Tufan Erhürman ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) yetkilendirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in görevi iade etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaklaşık 3 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Parti Meclisi’nin oybirliğiyle kendisini ve MYK’yı hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirdiğini söyleyen Erhürman, bugün ilk görüşmeyi saat 12.00’de UBP ile yapacaklarını aktardı.

Erhürman, bugün toplam 3, yarın da 2 parti ile görüşerek ilk turu tamamlamayı amaçladığını kaydetti.

Erken seçim hükümeti olacak

CTP Genel Başkanı Erhürman, ilk turda bakanlık pazarlığı yapmayacaklarını, bazı ilkeler ve seçim tarihi üzerinde görüşmeler yürüteceklerini ifade etti.

Erhürman, “Biz ya da bir başkası, kim kurarsa kursun, bana göre kurulacak her hükümet erken seçim hükümeti olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’dan boşalan koltuk için en geç Haziran’da ülke genelinde ara seçime gidilmesi gerektiğini hatırlatan Erhürman, “Ara seçiminin yapılmamasının yolu 1 yıl içinde yani Haziran’dan sonra seçim yapılmasıdır. Pandeminin kış aylarında daha tehlikeli boyutlara ulaşma riskiyle beraber ekonomik olarak güç şartlar altındayız. Tüm bunlarla mücadele edecek hükümetin Haziran’daki seçime odaklanması olası görünmüyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Masaya otururken kırmızı çizgileriniz olacak mı?” sorusuna ise “Biz muhataplarımızla masaya oturmadan bir kırmızı çizgi açıklamayı doğru bulmuyoruz ama bazı ilkeler doğrultusunda görüşmeler yapacağız” yanıtını verdi.