Askeri kayıp artıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 24. gününe gelmişken, Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı. Ukrayna Savcılığı, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana 112 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun bu zamana kadarki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’nın 14 bin 400’den fazla asker, 466 tank, bin 470 zırhlı askeri araç, 213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 44 hava savunma sistemi, 95 uçak, 115 helikopter, 17 insansız hava aracı, 914 otomobil, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 11 özel askeri ekipman kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya, Ukrayna ordusuna ait araçları imha etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, 2 ülkede askeri kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu'na ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerle birlikte açıklama da yapan Bakanlık, "Görüntüler, Ukrayna keşif ve sabotaj biriminin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edilmesini gösteriyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin keşif ve sabotaj grubu, ABD'de üretilen arazi tipi askeri aracı kullanıyor. Grup tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde askeri araçların bir bölgeye doğru intikal ederken, Rusya tarafından insansız hava aracı ile takip edildiği görülüyor. Ormanlık alan içine saklanarak mevzi alan araçlar daha sonra imha ediliyor. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, kaç aracın etkisiz hale getirildiği de bilinmiyor.

Rusya'dan hipersonik füze açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.

