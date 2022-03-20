Beyaz esaret

Yoğun kar yağışı Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Bazı illerde kar kalınlığı 3 metreye ulaşırken birçok yol ulaşıma kapandı, araçlar yollarda kaldı.

Türkiye’de kar yağışı esarete dönüştü. İstanbul’da devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de sürdü.

Bir anda bastıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar altında bazı vatandaşların güçlükle yürüdüğü görüldü. Trafiğe çıkan sürücüler ise zeminin karla kaplanması nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi.

Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım kapandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü. Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) 6 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.