Ateşkes ilan edildi

Suriye'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Suriye yönetimi, anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu.

Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının imzalanmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Şara, “Suriye devleti bir bütündür, karar alma mekanizması merkezidir; kurumları tüm Suriye topraklarına girecek ve tüm bölgesel işleri yönetecektir. Özel niteliklere sahip bölgelerde, güvenlik personeli yerel halk arasından atanacaktır." dedi.

Anlaşmanın içeriği

Ateşkes ve SDG konuşlanması: Suriye Hükümeti güçleri ile SDG arasında tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edilecek. SDG askeri birlikleri, yeniden konuşlanma için Fırat Nehri’nin doğusuna çekilecek.

Deyrizor ve Rakka’nın devri: Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri açıdan derhal Suriye Hükümeti’ne devredilecek.

Haseke vilayetinde sivil kurumların entegrasyonu: Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumlar, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegre edilecek.

Sınır kapıları ve enerji sahalarının kontrolü: Bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahaları Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçecek.

SDG personelinin entegrasyonu: Tüm SDG askeri ve güvenlik personeline gerekli güvenlik soruşturmalarından geçtikten sonra bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde tam entegrasyon sağlanacak. Askeri rütbe, mali haklar ve lojistik imkanlar verilecek. SDG, bu amaçla bir askeri personel listesini Suriye Hükümeti’ne sunacak.

Haseke Valisi atanması: Haseke Valisi olarak atanacak isim için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacak.

Kobani’deki PKK varlığının kaldırılması: Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlık kaldırılacak. Güvenlik, şehir sakinlerinden oluşturulacak yerel güç tarafından sağlanacak. İdari yetki Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel polis gücü tarafından yürütülecek.

DAEŞ üyelerinin sorumluluğu: Suriye topraklarındaki kamplarda bulunan DAEŞ üyelerinin sorumluluğu Suriye Hükümeti’ne bırakılacak.

Ulusal ortaklık ve aday atamaları: SDG liderliği tarafından sunulan aday listesi kabul edilecek. Bu adaylar merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanacak.

Kürt haklarının tanınması ve sivil sorunların çözümü: 2026 tarihli 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi memnuniyetle karşılanacak. Kararname ile Kürt kültürel ve dilsel hakları tanınacak. Kimliksiz/vatansız kişiler ve birikmiş mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hak temelli ve sivil sorunlar ele alınacak.

PKK’nın Suriye dışına çıkarılması: Bölgedeki PKK’lı teröristler ve yönetici kadrosu ülke dışına çıkartılacak. SDG, Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarını bölge dışına çıkarmayı taahhüt edecek.

DAEŞ’e karşı mücadele: Suriye devleti, ABD ile koordinasyon halinde ve Uluslararası Koalisyon üyesi olarak DAEŞ’e karşı mücadeleyi sürdürecek.

Güvenli ve onurlu dönüşler: Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşü sağlanacak.

Anlaşmanın imzalanması: Anlaşma, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi tarafından imzalandı.