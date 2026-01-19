Maliyeti 36 milyon lira

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehir içi altyapı ve ulaşım kalitesini artırmak amacıyla Mehmet Akif Caddesi’nde 2. Etap Kaldırım Projesi’ni sürdürüyor. Toplam 36 milyon 483 bin lira değe-rindeki projenin 21,9 milyon liralık bölümü LTB özkaynağından, 15 milyon liralık bölümü ise Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi tarafından sağlanıyor.

Projede Mehmet Akif Caddesi üzerinde çift taraflı toplam 800 metre kaldırım inşa edilecek. Ça-lışmalar, caddeyi kullanan yayaların daha güvenli ve konforlu bir şekilde hareket etmesini sağ-larken, araç trafiğinin de daha düzenli akmasına katkı sağlayacak.

Bunun yanı sıra, İsmail Beyoğlu Sokak, Muzaffer Ersü Sokak, Server Somuncuoğlu Sokak ve Müfit Güleroğlu Sokak’ta toplam 1,2 kilometrelik alanda yağmur suyu drenaj hatlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Drenaj hattı sayesinde yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçil-mesi, cadde ve sokakların su birikintilerinden arındırılması hedefleniyor.

LTB yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte Mehmet Akif Caddesi ve çevresindeki sokak-larda hem yaya güvenliğinin artacağını hem de bölgedeki altyapının güçleneceğini belirtti. Ayrı-ca, proje kapsamında cadde ve sokaklarda estetik ve fonksiyonel düzenlemeler yapılarak, şehrin modern kent görünümüne katkı sağlanacağı ifade edildi.