Kıbrıslı Türklerin kar keyfi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan Trodos, hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu bölgeye giden birçok Kıbrıslı Türk, kar ve doğanın tadını çıkarırken, eğlence dolu anlar yaşadı. Trodos’a gidenler sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaştı. Kartopu oynayanlar, kayanlar, kardan adam yapanlar, teleferiğe binenler ve fotoğraf çektirenler, karın tadını çıkararak güzel bir gün geçirdi.

Ziyaretçilerden bazıları kendi araçlarıyla Trodos’a ulaşmayı tercih ederken, bazıları Kuzey Kıbrıs’tan düzenlenen turlarla bölgeye ulaştı. Günlük kişi başı bin 500 lira olan turlar, yoğun ilgi görürken, katılımcılara pilavuna, kahve ve su ikram ediliyor. Turlar kapsamında kar manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşleri yapılabiliyor, çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenleniyor ve ziyaretçiler karla kaplı doğada keyifli vakit geçirebiliyor.

Tur programları Metehan çıkışı için saat 08.00, Mağusa kalkışı için ise saat 07.00 olarak belirlenirken, katılmak isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.