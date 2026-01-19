Karar bekleniyor

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün yapılacak. Sanıklar için 8 Ocak’ta dosyaya giren savcılık mütalaası ardından karar beklenen duruşma, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.00’da (KKTC saatiyle 09.00) başlayacak.

Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, Meclisteki ilgili komite üyeleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet, dördüncü duruşma için yeniden Adıyaman’da olacak.

Kimler yargılanıyor

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.

Karakaya: Vicdanların ve hukukun aynı noktada buluşmasını bekliyorum

İsias Otel’de tek kızı Selin Karakaya’yı kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, vicdanların ve hukukun aynı noktada buluşmasını beklediğini vurguladı.

Karakaya, “Kararın, tüm delillerin işaret ettiği olası kast yönünden verilmesini, bunun için gereğinin yapılmasını, vicdanların ve hukukun aynı noktada buluşmasını bekliyorum. Bu, bizim çocuklarımıza borcumuzdur. Bu, adaletin en temel sınavıdır.” dedi.

Karakaya, bir anne olarak, başka hiçbir annenin kendisinin yaşadığını yaşamaması için davadan emsal karar çıkması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bir anne olarak söylüyorum; alt mahkemelerin savcılık mütalaasını esas alan yerleşik uygulaması dikkate alındığında, dosyada bu kadar açık, bu kadar tartışmasız delil olmasına rağmen kararın bilinçli taksir yönünde şekillenmesinin hukuken öngörülebilir olduğu gerçeğinin farkındayız. Bunu biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz.”

Karakaya, Grand İsias Otel davasında savcılık mütalaasıyla gelinen aşamanın, yalnızca bir yargılama süreci değil, adaletin nasıl tanımlanacağına dair hayati bir eşik olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberlerinin aileleri ise kaybettikleri canları için 3 Ocak 2024’te hukuk mücadelesi başlatmıştı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te karara bağlanması ardından, İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi 24 Nisan 2025’te yargılanmaya başladı.