Adli şubede gerilim

Lefkoşa Adli Şube’de sorgu esnasında polise cep telefonunu vermemek için olay çıkaran T.C. ile babası M.C. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Baba-oğul zanlının adli şubede iki polis memurunu iterek, darp suçu işledikleri açıklandı. Zanlılar ise aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Lefkoşa Adli Şube’de bulunan zanlı T.C.’den cep telefonunun talep edildiğini, ancak zanlının bu talep üzerine uygunsuz hal ve tavır sergilediğini söyledi.

Polis, zanlının telefonunu vermemek amacıyla sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle görevli polisler tarafından müdahale edildiğini, bu esnada görevli memur İ.Y.’yi göğsünden itmek suretiyle darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; darp suçunu işleyen zanlının tutuklanmak istendiği sırada mukavemet gösterdiğini, beş kişi tarafından güçlükle zapt edilebildiğini belirtti. Bu esnada Adli Şube’de bulunan baba M.C.’nin sorgu odasına girerek olaya müdahil olduğunu, bir memurunu itmek suretiyle darp ettiğini kaydeden polis, her iki zanlının da olay yerinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlılar aleyhine uygunsuz hal ve tavır, polisi darp ve görevinden men suçlarından dava getirildiğini, ancak aleyhlerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek teminat talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan her iki zanlı da aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediklerini beyan etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

