Ülke genelinde denetim yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, bin 885 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 300 sürücü hakkında yasal işlem başlatı-lırken, 23 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Rapora göre; sürücülerden 152’si süratli araç kullanmaktan, 10’u alkollü araç kullanmaktan, biri sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, 2’si sigortasız araç kullanmaktan, 8’i emniyet kemeri tak-mamak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve biri susturucusuz egzozlu araç kullanmaktan rapor edildi.

Buna ek olarak, 14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, bir sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak, 4 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak ve 80 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı ceza aldı.

Polis yetkilileri, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları-nın önemine dikkat çekti.

