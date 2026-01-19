Ordu güçleniyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliğinin olumlu etki-lerine değinerek, "Bu, bizim için Amerikan savunma sanayisine önemli bir kapı oluşturuyor; bu sayede hem savunma teçhizatımızı modernize edebiliyor, hem de savunma iş birliği yaptığımız ve Amerikan menşeli teçhizata sahip ülkelerle birlikte çalışabilirlik sağlayabiliyoruz" dedi.

Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, ABD ile yapılan iş birliğinin önemine değindi, Rum ordusunun her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Palmas, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda bölge ülkeleriyle savunma alanında geliştirdiği iş birliği çerçevesinin, iş birliği içerisinde bulunduğu ülkelerin silah sistemlerinde benzerlik sağlanması ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Vasilis Palmas, geçtiğimiz hafta basında çıkan Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’ndan bir Amerikan heyetinin Ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a geleceği şeklindeki haberi de doğruladı.

İsrail’den silah alımı

Palmas, İsrail’den silah sistemlerinin alınması konusuna ilişkin soruyu yanıtında, ordunun ön-celikleri, ekonomik olanakları ve operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değerlendirilme-ler yapıldığını belirtti. Palmas, bir silahlanma programının uygulanmasına ilişkin herhangi bir kararın da, koşullar olgunlaştığında, kurumsal prosedürlere ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin daha ge-niş savunma planlama çerçevesine mutlak saygı gösterilerek alındığına işaret etti.

İsrail ve Yunanistan ile hızlı müdahale birimi kurulmasına yönelik herhangi bir istişarenin ya da planın bulunmadığını savunan Palmas, "Hem Yunanistan, hem de İsrail ile işbirliğimiz ol-dukça yüksek bir seviyededir. Ancak, hızlı müdahale gücü oluşturulmasına yönelik herhangi bir plan, görüşme veya istişare bulunmamaktadır. Uygun koşullar altında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ulusal öncelikleri ve uluslararası taahhütleri her zaman dikkate alınarak, ortak ülkelerle işbirliği içinde gelecekte benzer bir şeyin düşünülebileceği kesinlikle göz ardı edilemez" dedi.

Bir soru üzerine Palmas, Rum savunma sanayinin rolünün, savunma donanımının güçlendi-rilmesi çabalarında önemli olduğunu belirtti. Palmas, giderek artan zorluklar ve hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı istikrarsız bir ortamda, yerli savunma sanayinin yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ifade etti.