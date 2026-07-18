Renkli bir gün yaşandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Lefkoşa Sanat Merkezi'nde (LESAM) düzenlenen Surlariçi Çocuk Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Vantrolog Hanife Tayyareci'nin sahne gösterisi ve Kırpık Kukla Gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de farklı sanatsal etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Festival kapsamında çocuklar, Ülviye Karabaşak'ın gerçekleştirdiği ebru sanatı atölyesinde geleneksel Türk süsleme sanatını deneyimleme fırsatı buldu. Renkli desenler oluşturan çocuklar, kendi çalışmalarını hazırlayarak yaratıcı yönlerini ortaya koydu.

Etkinlikte ayrıca Vantrolog Hanife Tayyareci'nin sahne gösterisi ve Kırpık Kukla Gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

Gösteriler boyunca kahkahaların eksik olmadığı festivalde, yüz boyama etkinliği de minik katılımcıların en çok ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer aldı.

Sanat, eğlence ve kültürel etkinlikleri bir araya getiren festivalde çocuklar hem sosyalleşme hem de yeni deneyimler kazanma imkânı buldu.

Festivale katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlik alanını gezerek çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Çocukların etkinliklere katılımını yakından takip eden Harmancı, festival boyunca miniklerin heyecan ve mutluluğunu paylaştı.

