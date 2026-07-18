Antik Tiyatro dolup taştı

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Sertab Erener'in konseriyle görkemli bir final yaptı.

Salamis Antik Tiyatrosu'nda sahne alan Erener, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca sanatçıya eşlik eden izleyiciler, festivalin kapanışında coşkulu anlar yaşadı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Sertab Erener'in "Bu Böyle" adlı şarkısını dinleyicileriyle birlikte seslendirmesi oldu. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce müziksever, şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederek Salamis Antik Tiyatrosu'nda unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Konser boyunca sevilen eserlerini seslendiren Erener, sahne performansı ve izleyicilerle kurduğu samimi diyalogla büyük beğeni topladı.

Dakikalarca alkışlanan sanatçı, festivalin finaline damga vururken, 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali de coşkulu bir konserle tamamlanmış oldu.



Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026, 09:58