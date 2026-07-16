ABD öfkesi sokağa taştı

İran'ın başkenti Tahran’da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "siyah tabut içinde yattığı"nın resmedildiği bir afiş asıldı.

Başkentin en önemli noktası konumundaki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, eski İran lideri Ali Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törende kullanılan ve halkın üzerine tebeşirle yazı yazdığı siyah renkli beton bariyerler tabut şeklinde resmedilirken, ABD Başkanı Trump temsili olarak bu tabutun içinde gösteriliyor.

Tabut olarak tasvir edilen duvarların üzerinde ise “Biz Trump’ı öldüreceğiz” ve “Trump’a ölüm” sloganları yer aldı.

30'dan fazla sivil hayatını kaybetti

Bu arada İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, "Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti." dedi.

Muhacerani, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bilançosuna ilişkin bir açıklama yaptı.

"Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Muhacerani, hükümetin acılı ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Muhacerani, ABD saldırılarının hedefi olan güney bölgelerin İran'ın "kalbi ve can damarı" olduğunu vurguladı.

