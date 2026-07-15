Sadece İran’ı kapsayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik tam deniz ablukası uygulanacağını açıkladı.

Trump, uygulamanın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tüm gemileri kapsamayacağını belirterek, “Tam bir abluka uygulayacağız ancak bu yalnızca İran limanlarına giden ve İran limanlarından çıkan gemiler için geçerli olacak.” dedi.

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu söyleyen Trump, İran bağlantılı gemilerin ise geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Trump ayrıca, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki “ABD geri ödeme ücretinin” uygulanmayacağını duyurdu.

Söz konusu ücretin yerine Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının devreye alınacağını belirten Trump, “Yüzde 20’lik ABD geri ödeme ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD’ye yönelik gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının İran limanları, petrol terminalleri ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan gemileri kapsaması beklenirken, diğer ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin devam edeceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026, 11:15