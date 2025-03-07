Avrupa yeniden silahlanıyor

ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesinin ardından Brüksel'de olağanüstü zirve düzenlendi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ReArm Europe" planı ile AB’yi yeniden silahlandırmanın yanı sıra bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel'de Avrupa'nın savunması ve Ukrayna konulu olağanüstüde zirvede buluştu.

Zirve öncesi Avrupalı liderler, Kiev'i desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını belirterek, "Plan sayesinde AB’yi yeniden silahlandırmanın yanı sıra bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacağız" dedi.

Von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Bugün, Avrupa Birliği Konseyi’nde Avrupa’nın güvenliğinin inşası açısından çok önemli bir andayız. Hatırlarsanız, aylar önce çok önemli bir beyin fırtınası gerçekleştirmiştik ve şimdi karar almak ve somut adımlar atmak için buradayız" dedi.

Avrupa’nın güvenliğinin ve savunmasının Ukrayna’nın güvenliğinden ve savunmasından ayrılmayacağını kaydetti.

Costa’nın ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ise, "Bu, Avrupa için bir dönüm noktası. Avrupa ailesinin bir parçası olan Ukrayna için de bir dönüm noktası. Avrupa, açık ve mevcut bir tehdit ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Toplantıda liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını söyleyen Leyen, "ReArm Europe" planı, savunma yatırımları için 800 milyar euro’ya kadar destek sağlıyor" diye ekledi.

Von der Leyen, plan sayesinde Avrupa Birliği’ni yeniden silahlandırmanın yanı sıra egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışan ve bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacaklarını ifade etti.

Zelenski'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de savaşın başından beri gösterdikleri güçlü destek için tüm Avrupalı liderlerlere teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya atıfta bulunan Zelenski, "Bu süreçte ve geçen hafta boyunca yanımızda yer aldınız" dedi.

Zelenski, "Sadece sözlerle de değil. Bunu hissediyoruz. Ukrayna halkına, Ukraynalı savaşçılara, sivillere, tüm ailelerimize verdiğiniz güçlü mesaj çok önemli" ifadelerini kullandı.

