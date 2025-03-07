Rumlara ‘destek’ ziyareti

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima’nın Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdikleri iki günlük ziyaret çerçevesinde bazı ziyaretlerde bulundukları haber verildi.

Hollanda Kraliyet çiftinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eşi First Lady Filipa Karsera eşliğinde Lefkoşa ateşkes hattı boyunca eski kenti gezdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in gezinin ardından yaptığı açıklamada Hollanda Kraliyet çiftinin Güney Kıbrıs ziyaretinin birçok anlam içeren önemli bir mesaj teşkil ettiğini söylediğini iletti.

Hristodulidis ile eşinin Kraliyet çiftiyle birlikte Lefkoşa Rum Belediyesi'ne gittiğini ve burada Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos tarafından karşılandığını da kaydeden gazete, kraliyet çiftinin “Panaya Faneromeni Kilisesi"ni ziyaret ettiğini de aktardı.

Kraliyet çiftinin bunun ardından “Dayanışma Evi'ne” giderek Hollanda üniversitelerinden mezunlarla bir araya geldiği, akabinde ise Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu eşliğinde “Hirokitia’daki” arkeolojik alanı ziyaret ettiği belirtildi.

Hollanda Kraliyet çiftinin temaslarının tamamlamalarının ardından dün gece geç saatlerde Güney Kıbrıs’tan ayrılması bekleniyordu.