Ankara’nın sert tepkisi

Güney Kıbrıs’a giden Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu’nun Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmedi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın tam üyesi olan ve Kıbrıs konusunda Türklerin uğradığı haksızlıkları iyi bilen Kazak bakanın Güney Kıbrıs’ı ziyaretine tepki gösteren Ankara’nın tavrı geniş ilgi uyandırdı. Kazak bakan devlet uçağı yerine Larnaka’ya özel uçakla gitmek zorunda kaldı.



Türkiye’nin tepkisi bununla sınırlı kalmadı ve Nurtileu’nun Ankara ziyareti tek taraflı iptal edildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü. Görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasında doğrudan uçuşların 2026’da başlaması kararlaştırıldı.



Tarihi bir ziyaret



Fileleftheros gazetesi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu’nun Güney Kıbrıs’a ilk resmi ziyaretine dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek başladığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Nurtileu’yla görüşmesi sırasında, Nurtileu’nun Güney Kıbrıs ziyaretini “tarihi bir ziyaret” şeklinde nitelendirdiğini belirterek kendisinin de dışişleri bakanı olduğu dönemde Kazakistan’ı ziyaret ettiğini ve iki ülke arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması imzalandığını hatırlattığını aktardı.

Hristodulidis ayrıca, Kazakistan’la ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını, doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesi ihtimalinin ise bu duruma katkı sağlayacağını ifade etti.

Gazete, Nurtileu’nun bugün de Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüşeceğini belirtirken, Nurtileu’nun ziyaretinden Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

Haberde, Nurtileu’nun Güney Kıbrıs ziyaretinin, Türkiye’nin Kazakistan devlet uçağının Türkiye hava sahasından geçmesine izin vermemesi ve Nurtileu’nun özel havayolu uçuşuyla Güney’e gitmek zorunda kalması sebebiyle geç başladığı iddiasında bulunulurken Türkiye’nin ayrıca, Kazak bakanın Ankara ziyaretinin iptal edildiğini de Kazakistanlı makamlara bildirdiği savunuldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025, 09:48