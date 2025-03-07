Rapor hazırlayacak

Ombudsman İlkan Varol, gece kulüplerine ilişkin resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, gece kulüplerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Ombudsman Varol, şunları belirtti:

"Son günlerde basında yer alan bir gece kulübünde meydana gelen ölüm neticesinde tekrardan gündeme gelen ve ülkenin ne yazık ki kanayan yarası olan gece kulüpleri ve bunun paralelinde ortaya çıkan birçok sorunun varlığına ilişkin kamuoyunda ciddi bir huzursuzluk oluşmuştur. Bu bağlamda konuya ilişkin bir soruşturma yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası ile bana verilmiş olan yetki dahilinde resen, konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."



8 örgütten çağrı

Bu arada insan ticaretine karşı çalışan iki toplumlu sekiz sivil toplum örgütü (STÖ), Princess Night Club’da çalışan Anastasia Melega'nın ölümüyle ilgili yapılacak soruşturmanın detaylı yürütülmesi çağrısı yaptı.

“Mülteci Hakları Derneği, Caritas Cyprus, Mediterranean Institute of Gender Studies, KAYAD, Prologue Consulting, İnsan Hakları Platformu, Cyprus Stop Trafficking, Cyprus Refugee Council” imzasıyla yapılan açıklamada, Melega’nın ölümü yetkililer tarafından intihar olarak açıklamış olsa da, çok sayıda kritik sorunun cevapsız kaldığı ifade edilerek, bu ölümü çevreleyen gerçek koşulların belirlenmesi için tam ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

