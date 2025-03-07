Meclis’te tartışıldı

Rum Gümrük Dairesi'nin, Güney Kıbrıs’tan çıkış yapan yolcuların tasarrufunda bulunan nakit paraların KKTC’deki casinolarda oynanan oyunlardan kazanıldığı konusunda verilen belgeleri kabul ettiği haber verildi.

Gümrük Dairesi'nin bunun sonucunda yolcuların beraberlerindeki nakit paralarla Güney Kıbrıs’tan ayrılmasına izin verdiğini yazan Politis gazetesi, Meclis Kurumlar Komitesi toplantısında bu konunun tartışıldığını belirtti.

Milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta Rum kesimindeki casinolar için de aynı prosedürün izlendiğini dile getiren Gümrük Dairesi sözcüsü, ilgili mevzuata göre tasarrufunda 10 bin Euro’dan fazla nakit para taşıyan yabancı uyruklu bir kişinin Güney Kıbrıs’a girişi esnasında bunu beyan etmek ve parayı nerede kullanacağını izah etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Şahsın bu parayı Rum kesimi veya KKTC’deki bir casinolarda kullanacağını beyan ettiğini de ifade eden Gümrük Dairesi sözcüsü, şahsın ülkeden ayrılacağı esnada ise beraberinde 10 bin eurodan fazla nakit para olması durumunda bunu nereden ve Güney Kıbrıs veya KKTC’deki bir casinodan mı kazanıldığını gümrüğe beyan etmekle yükümlü olduğuna işaret etti.

Herhangi bir engel yok

Rum Gümrük Dairesi'nin, kuzeydeki casinolardan alınan belgeleri kabul ederek, oyunda kazanılan paraların yurt dışına çıkarılmasına izin verdiğini teyit eden gümrük sözcüsü, bu konuda herhangi bir engelin bulunmadığını kaydetti.

Meclis’in kara para aklanmasıyla mücadeleyi hedefleyen ek bir tedbir olarak geçen Aralık ayında tüm alışverişlerde geçerli olmak üzere 10 bin Euro üzerinde nakit para ödenmesini yasaklayan bir yasa oyladığını da anımsatan gazete, bu kısıtlamanın 2027 yılının temmuz ayından itibaren AB’nin tümünde geçerli olacağını ifade etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki casinolarda ayda yaklaşık 32 milyon Euro nakit parayla oyun oynandığını da ekledi.

