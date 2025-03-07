Ortak mesaj verilecek

Gözde Süreç SARI

8 Mart Organizasyon Komitesi, tüm halkı 8 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa Kumsal Park’ta “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla düzenlenecek eyleme katılmaya çağırdı.

Komite dün KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, 8 Mart Organizasyon Komitesi üyeleri; Bağımsızlık Yolu adına Cansu Nazlı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Çilen Ulusoy, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası adına Ülfet Kral ve Kadın Eğitim Kolektifi adına Zekiye Şentürkler konuşma yaptı.

Bağımsızlık Yolu adına Cansu Nazlı, kadınların uğradığı eşitsizlik ve ayrımcılıkla ilgili farkındalık yaratmanın önemine işaret ederek, tüm halkı cumartesi günü yapılacak eyleme katılmaya çağırdı.

KTOEÖS adına Çilen Ulusoy, kadınların eşitsizlikle mücadele ettiğini söyleyerek, bu noktada eğitimin önemine vurgu yaptı.

KTAMS adına Ülfet Kral, kadınların eşit işe eşit ücret ve ücretsiz emek konusundaki mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Kadın Eğitim Kolektifi adına Zekiye Şentürkler, kadınların sistem tarafından mağdur edildiğini söyleyerek, özel sektörde sendikalaşma ve ev içi emek konularında mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

