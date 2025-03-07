Proje ülkede bir ilk olacak

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğlence, kültür, spor, dinlenme alanı olarak 22 bin metrekare arazi üzerine tasarladığı “Yaşam Parkı” projesi tanıtıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek, en geç bir buçuk yıl (12-15 ay) içinde ve 65 milyon TL’ye tamamlanması öngörülen proje için mayıs ayının ilk haftasında ihaleye çıkılacak.

Değirmenlik Lisesi ile Değirmenlik Sağlık Ocağı arasındaki 22 bin metrekarelik alanda yer alacak “Yaşam Parkı”nda amfi tiyatro, sosyal merkez (restoran), düğün alanı, Taş Değirmen binası, Fitness alanı, sentetik halı saha, Padel kort, basketbol/voleybol sahası, kafe, yürüyüş alanı, otopark, satranç ve çocuk oyun grupları ile tuvaletler bulunacak.

Projenin detayları bu sabah Lefkoşa Paradise Park’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilere aktarıldı. Basınla ayrıca belediyenin durum analiz raporu da paylaşıldı.

Basın toplantısında söz alan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Yaşam Parkı” için çok çalıştıklarını, dünyadaki farklı örnekleri yerinde incelediklerini, ülkenin değerli mimar, ziraat ve çevre mühendislerinin de yer aldığı uzmanlardan danışmanlık aldıklarını ifade etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla, “Yeni bir yaşam alanı doğuyor” sloganıyla hayata geçirilecek projenin ülke için ilk olacağını da vurgulayan Karavezirler, “Yaşam Parkı, 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek” dedi.

Basın toplantısında söz alan Danışman Mimar Tunç Adanır, Yaşam Parkı’nın hem bireysel, hem de aile olarak zaman geçirilebilecek bir alan olarak planlandığını söyleyerek, “İnsanların kendi evindeymiş gibi hissetmesi için çalıştık, bunu başardığımıza inanıyorum. Mesarya’nın ortasında bir vaha yaratıyoruz. Örnek olmasını ve ülkeye yayılması dilerim” dedi.

