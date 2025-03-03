Avrupa’yı uyandırdı

Dünyanın gözü İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu zirveye çevrildi. Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuların ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve gerçekleşti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da yapılan zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

Zirvede, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rol de masaya yatırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ilk ulaşan liderlerden oldu.

Başbakan Starmer, Fransa ile birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın art arda zirvenin gerçekleşeceği alana geldiği görüldü.

Başbakan Keir Starmer, liderleri kapıda karşılayarak içeriye doğru eşlik etti.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ilk gelen lider olmuş, Starmer ile ikili görüşme de yapmıştı. Londra'daki zirve, ABD ve Rusya arasında başlayan normalleşme süreci ile bu duruma karşı Avrupa'nın pozisyon belirlemek amacıyla şubat ayında başlattığı konferanslar sürecinin parçası olarak görülüyor.

Fidan: Kalıcı bir barış umuyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle yaşadığı tartışmadan sonra Ukrayna'nın geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıdan önce bir açıklama yaparak, "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum." dedi.

Bakan Fidan, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıdan önce basına konuştu.

"Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde." diyen Fidan, bunların Avrupalı liderler tarafından bir masa etrafında tartışıldığına değindi.

Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu kaydetti.

"ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var." diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025, 09:44