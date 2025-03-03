Hisarköy marka oldu

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı işbirliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Orkide Festivali yoğun katılımla gerçekleşti.

Hisarköy köy meydanında yer alan festivalin açılışı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti ve dün tamamlandı.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, bölge halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, var olan doğal ve milli zenginlikleri kullanarak devlete sahip çıkılacağını ve KKTC'yi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının kültürü, milli değerleri ile var olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, verimliliğin önemine değindi.

Başbakan Ünal Üstel de, hükümete geldiklerinde halka verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini dile getirerek, eksik kalan projelerin de 2025-2026 yılı içinde tamamlanacağını kaydetti.

Hisarköy Muhtarı Can Şemi Polat ise hedeflerinin Hisarköy’ün kültürel ve doğal güzelliklerini yaşatmak olduğunu belirterek, festivalin gerçekleşmesine katlı koyan herkese teşekkür etti.