İlk duruşma 6 Mart’ta

Gazimağusa-Lefkoşa eski ana yolunda 20 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’ın davası 6 Mart’ta başlıyor.

Doğum gününde toprağa verilen Koçak’ın annesi Şerike Koçak yaptığı açıklamada, “Bundan sonra başka ailelerin ocağı sönmesin, başka gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği dikkatsizlik ve ihmal sonucu kararmasın… Hayalleri ve yaşam hakları ellerinden alınmasın” ifadelerini kullandı.

Acılı anne Koçak şunları söyledi:

“20 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda (Berkel mobilya karşısı) yaya olarak kendi yolunda evine gitmek üzere ilerleyen Mehmet Raif Koçak’a KIBHAS otobüs sürücüsü Erhan Çelik'in ihmal ve dikkatsizliği sonucu çarparak ölümüne neden olmuştu. Henüz 18 yaşına girmeden gençliği, umutları, hayalleri elinden alınarak hayattan koparılmıştı.

Mehmet’in kaza sonrası 8 günlük yoğun bakım süreci Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde başlayıp, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ardından Rum tarafında bulunan Lefkoşa Makarios Genel Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde ameliyat olmuştu. Makarios Hastanesinde sonra kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak doğum gününde 28 Ocak 2023'te toprağa verilmişti.

Geleceğin diş doktoru olma yolunda Romanya'daki bir üniversiteden kabul alan Mehmet'in hayatı yarım kaldı. Sadece onun değil, ailesinin de ocağı söndü. Bundan sonra başka ailelerin de ocağı sönmesin, başka gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği dikkatsizlik ve ihmal sonucu kararmasın, hayalleri ve yaşam hakları ellerinden alınmasın, cezaların çok daha caydırıcı olup, olası ihmallerin önüne geçilmesi gerekmektedir.”

Ne olmuştu?

Kaza, 20 Ocak 2023 tarihinde saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu Berkel Mobilya önlerinde meydana gelmişti. Erhan Çelik yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya Gazimağusa’da sakin 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarpmıştı. Koçak, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.