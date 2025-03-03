Duayen turizmci Aziz Kent, ülkemiz turizminin casinolu oteller sayesinde dünyayla yarışabildiğimize dikkat çekti.
Ülkemizin en büyük turizm varlıklarının dünya ile yarışabilecek beş yıldızlı otel yatırımları ve casinolar olduğunu ifade eden Aziz Kent, ülkemizde şans oyunları sektörünün daha da fazla büyümesi gerektiğini vurguladı.
Devletin bu anlamda desteğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Kent, siyasilerinin bu sektöre yeteri kadar sahip çıkmamasını da eleştirdi.
Prof. Dr. İsmet Esenyel’in turizm sektörüyle ilgili sorularını yanıtlayan Aziz Kent, Meclis gündeminde olan Şans Oyunları Yasası’nı değerlendirirken, ülkenin çağdaş bir yasa nezdinde sağlam bir platforma oturması gerektiğini ve özellikle Kıbrıslı Türklerin artık casinolara girişte serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
Bu anlamda büyük oyuncuların polis baskınlarından dolayı rahatsız olup güneye kaçmaya başladığına dikkat çeken Kent, bunun sonucunda da önemli bir potansiyeli ileride kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımızı belirtti.
Sektöre sahip çıkılmalı
“Casinolu oteller sayesinde turizmde dünyayla yarışabiliyoruz” diyen Kent, çağdaş bir ‘Şans Oyunları Yasası’nın önemine vurgu yaptı
Duayen turizmci Aziz Kent, ülkemiz turizminin casinolu oteller sayesinde dünyayla yarışabildiğimize dikkat çekti.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğru Söz - 12 saat Önce
Siktir et CASİNOları da onlardan gelecek parayı da. Pis para. Casinolar bu ülkede aile yapısının en büyük yıkımı. Casinolar Zayıf insanların celladı. Casinolar yozlaşma yuvaları.
Doğru Söz - 12 saat Önce
Yüce Türk milleti bir hastahane yapamazken bazıları onlarca hasrahane değerindeki Casino hotellerini pat diye yapıyor.
Hasan Nuri - 11 saat Önce
Sayın Kent , Siz De KKTCye Gelip De Yatırım Yapan Kaybedenlerdenmisiniz Acaba ?
Gazete - 3 saat Önce
Casinodan kolay kazanılan paranın milyonda biri bir avuç elemana maaş gerisini saçma sapan lüks ithal ürünlere harcarsınız. Casino işinin devlete bir hayrı olsa Almanyanın dört köşesi casino olurdu
Arsenal - 2 saat Önce
fuhuş uyuşturucu parasını gelsinler casinoda aklasınlar sonrada evleri arsaları 10 misline alsınlar, sıradan namuslu vatandaşta o fiyatlarla rekabet etsin. Bu casino işi Kıbrısı Kıbrıslıyı yok etti
Doğru Söz - 5 dakika Önce
Bu habete yorum yapan herkes vican sahibi ve doğru konuştu. Kime hangi namussuz yozlaşmışa battı da olumsuz işaretledi!
Sayın Kent , Atı Alan Üsküdar’ı Çoktan Geçti !
Mahvettiğimiz KKTC Turizmi için Bu Saatten Sonra ne mi Yapılabilir !
TOO LITTLE TOO LATE