Gıda sektörüne yeni bir soluk getiren flamin Go Fast Food'un ilk şubesi Karakum Metform Plaza’da açıldı.

Flamin Go Fast Food’un açılışı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Açılışı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptı.

Kurdeleyi şirket ortakları, belediye başkanı ile birlikte açılışa gelen minik misafirler de kesti.

Yüzde 100 yerli marka olan; adada el değmeden kesilen ve paketlenen son teknoloji döner makineleri ile flamin Go, sektörüne iddialı bir giriş yaptı.

Burger, köfte, döner çeşitlerinden oluşan geniş yelpazesini misafirleri ile buluşturan Flamin Go, ilk şubesini Karakum Metform Plaza’da açtı. Flamin GO’nun ikinci şubesi yakında Metehan’da açılacak.