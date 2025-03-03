Sağlıklı yaşam reçetesi

Dahiliye Uzmanı Dr. Özge Vural Aşıcıoğlu, güçlü bir bağışıklık için dengeli beslenme, bol su tüketimi, fiziksel aktivite ve kaliteli bir uykunun önemine dikkat çekti.

Sadece kış mevsiminde değil, her mevsimin kendine özgü hastalıkları ve sorunları olduğunu kaydeden Aşıcıoğlu, bu nedenle güçlü bir bağışıklık için düzenli bir hayat tarzının önemli olduğunu belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Özge Vural Aşıcıoğlu, hayatımızın tüm dönemlerinde vücudumuzu güçlendirmek için birtakım önlemler almamız gerektiğini söyledi.

Özellikle bazı risk grupları bulunduğunu ve bu gruptakilerin hastalıklara karşı daha hassas olmaları gerektiğini de belirten Aşıcıoğlu, bebek, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar için güçlü bir bağışıklığın çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

“Ev beslenmesi bizim için olmazsa olmaz”

Her yaş grubunun kendi dönemine ait bir beslenme şekli ve tarzı bulunduğunu, bebeklerin ya da yaşlıların farklı beslenmesi gerektiğini aktaran Aşıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Kabaca söylersek meyve ve sebze tüketimimizin artması gerekiyor. Sağlıklı yiyeceklerin artması gerekiyor, yani dışarıdan alınan fast food dediğimiz ve nereden geldiği belli olmayan yağlarla pişirilen bu gıdalardan uzak durmalıyız. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye özen göstermeliyiz. Ev beslenmesi bizim için olmazsa olmaz. Çünkü ev beslenmesinde etin, sebzenin, yağın nereden geldiği bellidir.”

“Saatleri kadar uykunun kalitesi de önemli”

Aşıcıoğlu, güçlü bir bağışıklıkta uyku düzeninin de önemli olduğunu ekleyerek, vücuttaki hormonların bir ritimle salgılandıklarını ve bunun da uyku düzeniyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

“Hormon demek, sağlık demek.” diyen Aşıcıoğlu, hormonları düzenli hale getirmek için uyku düzeninin de doğru olması gerektiğini belirtti.

Uyku saatinin de tıpkı beslenme gibi farklı yaş gruplarına göre değiştiğini dile getiren Aşıcıoğlu, bebeklerde uyku saatinin daha fazla olduğunu, çünkü büyüme hormonunun uyku sırasında salındığını ancak erişkin yaşlara geçtikçe bu saatin biraz daha azaldığını kaydetti.

Aşıcıoğlu, belirli uyku saatleri kadar uykunun kalitesinin de önemli olduğunu dile getirerek, hangi ortamda uyunduğunun önemli olduğunu; “sessiz, sakin, huzurlu, stresten uzakta uyumak” gerektiğini aktardı.

“Su, değerini bilmediğimiz bir mücevher”

Hayatın ana maddesinin su olduğunu da belirten Aşıcıoğlu, sunun hayatımızın her döneminde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Havaların soğuk olmasına bağlı olarak birçok kişide su tüketiminin azaldığına dikkat çeken Aşıcıoğlu, “Su bizim mücevherimiz. Değerini bilmediğimiz bir mücevherimiz.” şeklinde konuştu.

“Spor bizi stresten uzak tutar”

Özge Aşıcıoğlu, fiziksel aktivitenin hastalıkları engellemede birincil sırada yer aldığını da kaydederek, “Özellikle bizim ülkemiz gibi, kardiyovasküler hastalıkların birinci, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların ise ön sıralarda yer aldığı ülkelerde fiziksel aktivite olmazsa olmazdır.” dedi.

“D vitamini eksikliği yaşanıyor”

D vitamininin güçlü bir bağışıklık için gerekli olduğunu da aktaran Aşıcıoğlu, bu vitaminin güneş’ten alındığını ancak bol güneş gören bir ülkede olmamıza rağmen yine de D vitamini eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Alınan D vitaminleri yanı sıra son yıllarda takviye olarak kişilerin reçetesiz olarak aldığı multivitaminler hakkında da bilgi veren Aşıcıoğlu, bu tür vitaminlerin kullanılması öncesinde mutlaka bir kan tetkiki yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

