Durum endişe verici

Cemre Peral YANIKER

Kıvrımlı gagaları, uzun, zarif bacakları ve pembe tonlarıyla dikkat çeken flamingolar, bu yıl da göç yollarındaki Kıbrıs durağında sulak alanları ziyaret ediyor.

Kuzey Kıbrıs'ta Haspolat Arıtma Tesisi'nin açık havuzları, Mağusa Taze Su Gölü, Yenişehir (Gülseren) Sulak Alanı, Glapsides ve Silver Beach gibi noktalarda görülebilen ve genellikle kış aylarında gelmeleri nedeniyle “kış ziyaretçisi” olarak bilinen flamingolar, görenleri büyülemeye devam ediyor.

Flamingoların Güney Kıbrıs’taki uğrak yerleri ise Larnaka’daki Tuz Gölü ve Ağrotur Sulak Alanı olarak biliniyor.

Ancak uzmanlar, ada genelinde flamingo sayısında ciddi bir azalma gözlemlendiğine dikkat çekerek, sulak alanların korunması konusunda acil tedbir çağrısında bulunuyor.

Kıbrıs’ın bu eşsiz konuklarını koruyabilmek için, doğaya saygılı bir yaklaşım benimsemek ve sulak alanları hassasiyetle korumak ve insani faaliyetleri kontrol altına almanın önemi vurgulanıyor.

“Harekete geçilmeli”

Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği Uluslararası Kış Ortası Su Kuşu Sayımı bulgularına ilişkin yaptığı açıklamada, son iki yılda ortalamanın altında seyreden su kuşu sayılarında bir artış gözlemlendiğini, ancak flamingo sayılarındaki düşüşün devam ettiğini kaydetti.

KUŞKOR, flamingo sayılarının üst üste üç yıldır çok düşük seviyelerde seyrettiğini, 10 yıldır Kıbrıs’ta kışlayan flamingo sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirtti.

KUŞKOR Başkanı Damla Beton, 2023’te 135 olarak kaydedilen flamingo sayısının 2024 yılındaki sayımda 111’e düştüğünü söyledi. Bu azalmanın temel nedenlerinden biri olarak insan faaliyetlerine işaret eden Beton, Haspolat Tesisleri’nde devam eden çalışmaların kuşların barınabileceği alanları daralttığına dikkat çekti. Beton, bununla birlikte, iklim değişikliğinin de sulak alanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

Her iki derneğin açıklamalarında ise, Kıbrıs'ın sulak alanlarının korunması için acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Korukoğlu: Kış aylarında Kıbrıs'ta konaklıyorlar

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan Biyolog, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu, flamingoların üreme ve kışlama alanları arasında gidip gelirken geçiş mevsimlerinde ve kış aylarında Kıbrıs'ta konakladıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta flamingoların son zamanlarda tercih ettiği alanların yanında, geçmiş yıllarda yoğun olarak Kukla Sulak Alanı’nda görüldüğünü, Kanlıdere ve Tuzluca Deresi’nde kayıtların olduğunu söyleyen Korukoğlu, “Su tutan bütün alanlar flamingolar ve diğer sukuşları için yılın herhangi bir zamanında önemli olabilmektedir.” dedi.

“İnsan kaynaklı çevre bozulması büyük bir etken”

Korukoğlu, "Kendi ülkemiz açısından kesin olarak söyleyebiliriz ki, çevre bozulmasının en büyük nedenlerinden biri insan faaliyetleridir. Ayrıca küresel ölçekte iklim değişikliğinin de önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sulak alanların koruma altında olduğunu belirten ancak mevcut tedbirlerin yetersiz kaldığını vurgulayan Korukoğlu, taşıtların, gürültünün, kirliliğin, başıboş köpeklerin ve köpek gezdiren insanların bu alanlar için ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

“Yasa ve tüzükler ciddiyetle uygulanmalı”

Korukoğlu, bu alanların sürdürülebilir bir şekilde "emniyetli alan" olarak kalabilmesi için yasa ve tüzüklerin ciddiyetle uygulanması gerektiğini vurguladı.

