Önemli teşvik

Başbakan Ünal Üstel dün katıldığı bir etkinlikte, "Girne'den müjdeliyorum. KKTC vatandaşı olan bir kişiyi bile istihdam edecek kurum ve kuruluşlara yüzde 80 sosyal sigorta prim desteği vereceğiz. Bununla birlikte KKTC vatandaşımız istihdam konusunda kolaylık yaşayacaktır. Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz. Tüm enerjimizi halkımıza iş yapmaya harcıyoruz." dedi.

Konuşmasının devamında 2013 yılından beri bekleyen tüm yolları birer birer tamamlayacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, Girne bölgesinde trafik ıstırabına adım adım son vereceklerini vurguladı. Alsancak-Lapta yolunun büyük bir kısmının bittiğini söyleyen Üstel, Çatalköy yolunun yapımına başlandığını, Dağyolu’na el atıldığını, kısa bir süre sonra yapımına başlanacağını kaydetti.

Örgüt başkanlarıyla bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe binasında Parti bölge örgüt başkanlarıyla bir araya geldi. Üstel, toplantıda hükümetin yeni adımlarını paylaştı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldiklerinde halka verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini dile getirerek, eksik kalan projelerin de 2025-2026 yılı içinde tamamlanacağını kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar karşısında halkın alım gücünü yükseltmek adına çalışanlara hayat pahalılığı oranında artış verdiklerini, asgari ücretle çalışanlara ise tarihinin en büyük artışını yaptıklarını dile getiren Üstel, asgari ücretin Güney Kıbrıs’la eşitlenmesiyle orada çalışan birçok Kıbrıslı Türk’ün yeniden Kuzeyi tercih etmeye başladığını kaydetti.

Çalışanlar yanında, esnafa, sanayici ve turizmciye destek olduklarını, sosyal sigorta prim desteği verdiklerini de dile getiren Üstel, 15 Mart’a kadar yeni düzenleme yaparak bütün sektörlere aynı şekilde sosyal sigorta prim desteği vermeye devam edeceklerini, KKTC’deki tüm vatandaşlara sektör ayrımı yapmadan prim desteğini yükselterek vereceklerini ifade etti.

Ünal Üstel, "Girne'den müjdeliyorum. KKTC vatandaşı olan bir kişiyi bile istihdam edecek kurum ve kuruluşlara yüzde 80 sosyal sigorta prim desteği vereceğiz. Bununla birlikte KKTC vatandaşımız istihdam konusunda kolaylık yaşayacaktır. Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz. Tüm enerjimizi halkımıza iş yapmaya harcıyoruz." dedi.

Spor tesislerine yatırımlar

Girne’de spor tesisleri yatırımlarından da bahseden Üstel, Girne'de Taşkent, Dikmen, Dağyolu, Akdeniz ve Pınarbaşı'na çim saha yapımına başladıklarını, bazılarının tamamlandığını bazılarının yapımının sürdüğünü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu ile Taekwondo Spor Tesisinin ise altyapı ve ısıtma sistemlerinin yenilendiğini söyledi.

Esentepe'ye kapalı spor salonu kazandırılacağını de belirten Üstel, "Son ihalesini yaptık. O bölgenin çok değer verdiği bir arkadaşımızın ismini bu salonumuza verdik. Bu yıl sonu bitecek. Biz halkımıza hizmetin haklı gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yol çalışmaları

Tamamlanan ve devam eden yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Başbakan Üstel, Girne bölgesinde trafik ıstırabına adım adım son vereceklerini vurguladı. Alsancak-Lapta yolunun büyük bir kısmının bittiğini söyleyen Üstel, Çatalköy yolunun yapımına başlandığını, Dağyolu’na el atıldığını, kısa bir süre sonra Dağyolu’nun yapımına başlanacağını söyledi. Üstel, 2013 yılından beri bekleyen tüm yolları birer birer tamamlayacaklarını ifade etti.

Girne’ye 2 hastane

Girne halkının da uzun zamandır beklediği hastaneye yakın zamanda kavuşacağını da belirten Başbakan, "Bu yıl sonuna kadar yeni hastanemizi bitireceğiz. Halkımıza açtığımız askeri hastaneyle birlikte Girne’de iki hastanemiz olacak. Aynı zamanda Lapta Sağlık Merkezimizde yenileme çalışmaları kısa zaman içerisinde bitecek" dedi.

Üreticiyi mağdur etmedik

Narenciyede yaşanan sıkıntılara rağmen, üreticiyi mağdur etmediklerini dile getiren Üstel, dalında kalan narenciyeyi de ödediklerini söyledi.

Lapta bölgesinde uzun zamandır konuşulan Marina konusuna da değinen Başbakan Üstel, marina bölgeye hizmet edecek, katma değer katacaksa, bu projeye hep birlikte sahip çıkılacağını ifade etti.

Marina turizminin, turizmin katma değeri yüksek bir versiyonu olduğuna ve Güney Kıbrıs’ta marinaların yaygınlığına dikkat çeken Üstel, “Onun için biz Sayın Başkan’a şunu söyledik. Eğer burada yasal düzenleme gerekirse muhalefetle de konuşup bu yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirtip bu marinayı bölgemize yapmış olacağız” diye konuştu.

