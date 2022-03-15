Sağlık Bakanlığı, dünyada 450 milyondan fazla insan hasta olurken, 6 milyondan fazla insanın da öldüğü Covid -19 pandemisinden dolayı KKTC’de 68 bin 241 kişinin hasta olduğunu, 195 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, Covid 19 pandemisinin ülkedeki iki yılını değerlendirdiği açıklamasında, aşılama oranının arttığını belirterek, bu nedenle önlemlerin de azaltıldığına işaret etti. Bakanlık açıklamasında, “Tüm sektörler açık, ancak maske, mesafe ve hijyen kuralları halen devam ediyor. Aşılama halen en büyük silahımız” denildi.

Açıklamada, 11 Mart 2020 de Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 salgınını pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen iki yılda salgının, öngörüldüğü gibi, tüm ülkeleri ve kıtaları etkisi altına aldığına işaret edildi. Açıklamada, “100 haftadan beri devam eden bu sağlık acil durumu tüm dünyada tababetin önemini ve gerektirdiği fedakârlıkları bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Yeni ortaya çıkan, bulaşıcılığı ve tedavisi gibi birçok konuda yeterli bilgi bulunmayan, bu virüsle mücadelede tüm dünyanın öncelikle yaptığı genel enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamak oldu. Salgın dünyada genel olarak DSÖ nün bilimsel veriler üzerinden saptadığı kriterlere göre yönetilmişse de her ülkenin kendi şartlarından kaynaklanan öncelikleri de oldu” denildi.

İlk bildirim

Sağlık Bakanlığı’na ilk vaka bildiriminin, ülkeye 8 Mart’ta Almanya’dan gelen turist kafilesinden bir kişinin ateşi olduğunun bildirilmesiyle gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, numunesi hemen Türkiye Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen turistin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla son 24 saatte temas ettiği kişilerin kaldığı 3 otelin karantinaya alındığı kaydedildi. Ülkedeki Covid-19 ile mücadele şu şekilde özetlendi:

“DSÖ global salgın riski olduğunu 27 Şubat 2020’de açıkladı. Bakanlığımız, öncelikle Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince kurulan komitelerde salgını değerlendirdi. Halka ve sağlık çalışanlarına, ateşi, öksürüğü olan, son 14 gün yurtdışında bulunan herkesin sağlık bakanlığına bildirimi için gerekli bilgiler verildi.”



Aşılama arttı, önlemler azaltıldı

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, aşılama oranının artması ve virüsün geçirdiği değişimler gibi faktörler doğrultusunda önlemlerin de giderek azaltıldığına işaret edildi.

Devlet yönetiminin, Sağlık Bakanlığının önceliklerini hayata geçirmek konusunda gösterdiği iş birliğinin elde edilen başarının çok önemli bir diğer bileşeni olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Sağlık çalışanlarının görev bilinci, devletin ve halkın iş birliği, gerektiğinde ne kadar hızlı karar alıp eyleme geçebildiğimizi göstermiştir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bugün gelinen noktada ülke karantinaları yok, aşı ve test kriterleri ile ülkeye girişler yapılabiliyor, hastalar evde izlenebiliyor. Tüm sektörler açık, ancak maske, mesafe ve hijyen kuralları halen devam ediyor. Aşılama halen en büyük silahımız! Öncelikle, tüm sağlık çalışanlarına, bu mücadelede emeği geçen devlet ve özel, tüm kurum ve kuruluşlara ve sağduyulu halkımıza teşekkür ederiz.”

Ölüm oranı yüzde 0.29

Geçen iki yıl içerisinde DSÖ verilerine göre, dünyada 450 milyondan fazla insan hasta olurken, 6 milyondan fazla insanın da hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, KKTC’de Mart 2020-Şubat 2022 döneminde 68 bin 241 kişinin hasta olduğu ve 195 kişinin ise pandemiden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Pandemiye bağlı ölüm oranının yüzde 0.29 olduğu KKTC, dünya gelenindeki 35 ülke arasında vaka sayısı açısından 22’nci sırada, ölüm oranı açısından ise 33’üncü sırada yer alıyor.

Ülkedeki aşılanma oranlarına da yer verilen açıklamada, 13 Mart 2022 itibariyle 12 yaş ve üzeri en az 2 doz aşı olma oranının yüzde 90.92, 18 yaş üzeri hatırlatma dozu olma oranının ise yüzde 66.98 olduğu belirtildi.