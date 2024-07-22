Beklenen oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacak. Biden, sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Döneminin geri kalan kısmında başkanlık görevlerine odaklanacağını belirten Biden, adaylık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi. Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump ise, "Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha kolay olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, seçime üç buçuk ay kala adaylıktan çekildiğini ilan etti.

81 yaşındaki Biden, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Kamala Harris'e destek

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj daha paylaştı.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, " Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

Trump'tan ilk açıklama

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak.” ifadelerini kullandı.