Resepsiyon verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bazı bakanlar, milletvekilleri, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, askeri erkân, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve halk katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılanları girişte karşılayarak selamladığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda açıklamalarda bulunarak, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yeniden kutladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Tatar, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok güzel sözler söyledi. ‘Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Kıbrıs’ı asla kendimizden ayrı görmeyiz’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri, beni çok mutlu etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamıyla arkamızda olduğunu, uluslararası alanda tanınma konusunda, egemenliğimiz konusunda ve bütün süreçlerde tüm gücüyle KKTC’yi tanıtmak için mücadelemizi azim ve kararlıkla sürdürebileceğimizi ifade etmiştir.” diye konuştu.

